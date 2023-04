LIVE | Ten minste twaalf doden door raketaanvallen op diverse steden in Oekraïne

Russische troepen hebben vrijdagmorgen vroeg meerdere plaatsen in Oekraïne beschoten. Door de raketaanvallen zijn ten minste twaalf doden gevallen, melden de Oekraïense autoriteiten. Eerder was sprake van zeker vijf dodelijke slachtoffers.

Oeman, een plaats in het midden van het land, lijkt het zwaarst getroffen. Daar zijn zeker tien mensen gedood en zeventien gewond geraakt toen een raket een appartementencomplex trof, zegt minister Ihor Klymenko van Binnenlandse Zaken. In Dnipro zijn volgens de burgemeester zeker twee doden gevallen. Het gaat om een vrouw en een 3-jarig kind.

In meerdere steden in het zuiden en het midden van het land zijn explosies waargenomen, zoals in Krementsjoek en Mykolajiv. Wat er precies is geraakt en hoeveel schade er is, is niet duidelijk. Ook in de hoofdstad Kiev waren ontploffingen te horen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft de raketaanvallen veroordeeld. "Elke aanval, elke slechte daad tegen ons land en volk brengt de terroristische staat dichter bij mislukking en bestraffing. We zullen geen enkele misdaad vergeten, we zullen geen enkele indringer zijn verantwoordelijkheid laten ontlopen."

Het Oekraïense leger laat weten 21 van de 23 door Rusland afgeschoten kruisrakketen te hebben neergeschoten. De luchtverdediging rond Kiev heeft volgens de autoriteiten van de stad elf kruisraketten en twee drones uit de lucht geschoten. Het was meer dan vijftig dagen geleden dat de hoofdstad voor het laatst doelwit was van Russische raketaanvallen.