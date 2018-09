Minuutje bij arts: tarief ruim €250

„Want dit staat toch niet in verhouding met wat er is gedaan.

Hoewel iedereen ervan baalt, moet er wel worden betaald en ben ik de enige die uiteindelijk echt de dupe is.”

Romeijn kan er niet over uit dat er geen uitzondering kan worden gemaakt. „Kennelijk is het systeem zo gemaakt dat er geen ontkomen aan is. Een stukje wattenstaaf verwijderen valt onder code 06-15d006.189599007, oftewel ’vreemd voorwerp in oor’; en dat betekent gewoon dat je ruim 250 euro moet aftikken. Zowel de specialist Suzanne Balter als mijn zorgverzekeraar VGZ vindt het erg voor me, maar zij kunnen er ook niets aan veranderen.”

Jeuk

„Ik had op 11 maart wat jeuk in mijn oor en probeerde dat met een wattenstaafje te verhelpen. Toen ik het stokje uit mijn oor haalde, zag ik dat het stukje eraf was gegaan. Ik probeerde het zelf nog te verwijderen, maar dat lukte niet. Ook mijn huisarts slaagde er niet in, zodat ik uiteindelijk in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) terechtkwam”, verhaalt Romeijn.

„’O, dat is een fluitje van een cent. Daar heb ik al jarenlang een mooi apparaatje voor’, zei de specialist hoopvol. Dat bleek, want ik was in één handeling verlost van mijn ergernis. Ik gaf haar een hand als dank en dacht nog dat dit een soort service was, tot ik deze week alsnog de gepeperde rekening ontving.”

Het ziekenhuis en verzekeraar VGZ zeggen niets te kunnen doen tegen de exorbitante nota. „Wij zijn gehouden aan de tarieven die zijn vastgelegd in het Diagnose Behandeling Combinatie-zorgproduct, dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld. Daar valt niet mee te sjoemelen”, zegt Saskia Byvanck van het JBZ.

„Wij vinden het ook vervelend dat er handelingen worden verricht die niet in verhouding staan tot de kosten. Dat is vervelend voor de patiënt en moeilijk uit te leggen.”