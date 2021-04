Betrokken jongens opgelucht over vertrek Smeets: ’Missie geslaagd’

Video

Intieme date Mathilde uit URK!: ‘Je maakt me helemaal gek!’

Mathilde, een van de populaire gezichten uit de SBS6-serie URK!, maakt deze week haar opwachting in Lang Leve de Liefde, waar ze een date had met Dylan. Of ze in hem de ware liefde heeft gevonden is woensdagavond om 19:00 uur te zien op SBS6.