Speciale aandacht voor gevoelige zaak euthanasie

De Haagse arts wordt ervan beschuldigd hierbij onzorgvuldig te hebben gehandeld. Het gaat om de euthanasie op een demente vrouw van 74 in Den Haag in 2016.

Het is voor het eerst sinds de invoering van de nieuwe Wet Euthanasie in 2002 dat er een medicus wordt vervolgd.

Eind 2018 maakte het Openbaar Ministerie al bekend dat dit zou gebeuren. Aanstaande maandag komt de arts, die al met pensioen is, voor het eerst voor de Haagse rechtbank.

Het Openbaar Ministerie heeft het filmpje vanmiddag gedeeld op social media waarin wordt uitgelegd wat de arts wordt verweten. „We twijfelen niet aan de goede bedoelingen van deze arts, maar vinden dat de arts nadrukkelijker in gesprek had moeten gaan met de dementerende patiënt. De wet biedt op dit punt geen duidelijkheid en daarom leggen we dit voor”, aldus het OM in het filmpje.

Ook de Haagse rechtbank attendeert volgers met een kort filmpje op de vrij unieke zaak.

’Ze wilde niet altijd dood’

Het Openbaar Ministerie stelt in de uitleg dat de patiënte uit het Haagse verpleegtehuis naast een ondertekende schriftelijke verklaring toch soms vertelde niet dood te willen. Ze had de verklaring ondertekend en gesteld dat ze zodra ze in een verpleegtehuis kwam ze euthanasie wilde. „Toen ze er eenmaal zat, gaf ze wisselende verklaringen af. Ze gaf ook op sommige momenten aan dat ze niet dood wilde”, aldus het Openbaar Ministerie.

Uiteindelijk is, zo blijkt, in overleg met haar familie toch gekozen voor euthanasie.

Eerder berispt

De arts werd al eerder berispt door het medisch tuchtcollege. Destijds werd gesteld dat een berisping afdoende was omdat de zaak ook nog in onderzoek was bij justitie. Eind 2018 maakte het Openbaar Ministerie bekend inderdaad over te gaan tot vervolging. De zaak, die voor maandag en woensdag op de agenda staat, zal veel belangstelling trekken.