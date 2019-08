Partij cocaïne tussen bananen in Hoogerheide

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / World Portraits Foundation

HOOGERHEIDE - In een lading bananen die lag opgeslagen in een loods in Hoogerheide (Noord-Brabant) heeft de politie 72 kilo cocaïne gevonden. Vier mannen zijn opgepakt; drie van hen bij de loods zelf en een vrachtwagenchauffeur op de snelweg ter hoogte van Barendrecht.