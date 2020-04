Meer doden, huizen in as: spoor van ellende Canada wordt zichtbaar

De slachtoffers vielen in de plaatsen Portapique, Wentworth, Debert, Shubenaca en Enfield. Er zijn zestien plaatsen delict. Zeker vijf huizen en auto’s werden in brand gezet, waarvan enkele gebouwen gereduceerd zijn tot as, melden Canadese media.

Nu pas wordt duidelijk hoe veelomvattend de helletocht is geweest. Het zou kunnen dat in verkoolde huizen nog meer slachtoffers te vinden zijn.

Vorige week zaterdag rond 23.30 uur kreeg de politie melding van een mogelijke schietpartij in Portapique, waar ’meerdere’ slachtoffers werden gevonden. De klopjacht op de dader, die een authentiek politie-uniform blijkt te hebben gedragen, eindigde pas twaalf uur later, in een plaats 100 kilometer verderop.

Bekijk ook: Schutter in politiekleding richt bloedbad aan in Canada

Schutter Gabriel Wortman werd uiteindelijk doodgeschoten door agenten. Over een eventueel motief zijn nog geen mededelingen gedaan.

Bij het terrein van de Canadese politie is een monumentje ingericht. Een van de slachtoffers was een agente. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Media

Wortman wordt door jeugdvrienden omschreven als het ’pispaaltje van de klas’, maar had ook een ’hart van goud’. Eerder kwam de tandarts in het nieuws toen hij een kankerpatiënt die te weinig geld had voor een behandeling een gratis kunstgebit schonk.