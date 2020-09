Marechaussee gaat Duitsers waarschuwen voor coronamaatregelen

Burgemeester Anton Stapelkamp van Dinxperlo hoopt dat de Duitse klanten de vrijdagse weekmarkt in zijn gemeente overslaan.

Zaterdag viert Duitsland de Dag van de Duitse Eenheid. Alle winkels zijn daar dan gesloten. Rond dergelijke Duitse feestdagen is het in Nederlandse grensplaatsen altijd heel druk met Duitse bezoekers. Duitsers komen sinds de coronacrisis uitbrak toch al vaker in Nederland winkelen, omdat hier nog geen mondkapjesplicht geldt.

Bengevoord laat politie en handhavers zaterdag extra controleren op de naleving van de coronamaatregelen. Er worden maatregelen genomen als het te druk wordt in het centrum. Bengevoord en de burgemeesters van de Duitse grensplaatsen willen de grenzen niet sluiten.