Hartpatiënten Nederland wil helderheid rond bijbanen specialisten na corruptiezaak

Het Openbaar Ministerie begon in juni een onderzoek naar fraude door een groep medisch specialisten. Ze zouden in ruil voor steekpenningen een leverancier van medische hulpmiddelen hebben voorgetrokken bij bestellingen. De cardiologen zouden daarmee miljoenen hebben verdiend. De gebeurtenissen in het Isala-ziekenhuis hebben volgens de stichting voor veel onrust gezorgd bij hartpatiënten en bedreigen het vertrouwen van patiënten in de cardiologische zorg.

„Elke patiënt heeft recht op de beste behandeling”, zegt Hartpatiënten Nederland. „Hierin zijn mogelijke financiële belangen van een behandelend arts onacceptabel. Dit soort vermeende verstrengelde belangen, van welke aard dan ook, schaden het vertrouwen in de zorg in ernstige mate. En vertrouwen is juist het fundament onder een goede behandeling.” De stichting wil van de inspectie weten waarom er niet eerder is ingegrepen bij het Isala-ziekenhuis.

Transparantie

Hartpatiënten Nederland vraagt in de brandbrief om meer transparantie rond de bijverdiensten van zorgspecialisten. De stichting vindt dat belangrijk in verband met de patiëntveiligheid en om de groeiende onrust onder patiënten tegen te gaan. Daarnaast wil Hartpatiënten Nederland dat de inspectie misstanden in andere ziekenhuizen opspoort en aanpakt.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de brandbrief nog niet binnen en kan daarom niet reageren.