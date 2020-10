Rusland verspreidt gerucht dat Oxford-vaccin mensen in apen laat veranderen

Op een andere foto is een aap te zien in een laboratoriumjas van AstraZeneca, de farmaceut die het vaccin fabriceert. Ook Uncle Sam, de personificatie van de Verenigde Staten, is afgebeeld op een ander plaatje met daarbij de tekst ’ik wil dat jij het apenvaccin neemt’. De afbeeldingen zijn op de Russische tv te zien geweest.

Met de campagne hoopt Rusland het vaccin uit Engeland schade toe te brengen. Dat vaccin wordt namelijk verkocht aan landen, waar Rusland het eigen vaccin, Sputnik V, op de markt wil brengen.

De chimpansee is niet toevallig gekozen. Het Oxford-vaccin bestaat uit een onschuldig gemaakt chimpanseevirus. Door allerlei genetische trucs moet het lichaam denken dat het te maken heeft met het echte coronavirus.

Pascal Soriot, de directeur van AstraZeneca, laat aan The Times weten: „Het zijn onafhankelijke experts en regelgevende instanties die uiteindelijk bepalen of een vaccin veilig en effectief is voordat het gebruikt wordt. Verkeerde informatie is een risico voor de volksgezondheid. (...) Ik dring er bij iedereen op aan om betrouwbare informatiebronnen te raadplegen, regelgevende instanties te vertrouwen en te onhouden welke enorme voordelen vaccins en medicijnen ons blijven brengen.”

Een woordvoerder van de Russische ambassade doet de beweringen af als onzin. „De suggestie dat Rusland propaganda zou voeren tegen het AstraZeneca-vaccin, is op zichzelf een voorbeeld van misinformatie. Het is duidelijk bedoeld om de inspanningen van Rusland om de pandemie te bestrijden in diskrediet te brengen, inclusief de goede samenwerking die we op dit gebied met het Verenigd Koninkrijk hebben opgebouwd.”

In juli voerde Rusland al cyberaanvallen uit op instellingen die onderzoek doen naar een middel tegen het coronavirus. De staatshackers wilden waarschijnlijk informatie over de ontwikkeling van een coronavaccin stelen, zo waarschuwden Britse, Amerikaanse en Canadese veiligheidsdiensten destijds. Ook de Universiteit van Oxford kreeg hier toen mee te maken.