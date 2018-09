Man biecht diefstal Gouden Koets op

Dat gebeurde toen een nog jonge Priele samen met twee collega's bij de brandweer de koets moest bewaken toen deze vijftig jaar geleden op een tentoonstelling in Rotterdam stond. Na verloop van tijd sloeg de verveling toe bij de brandweerwachten, vertelt Priele aan Omroep Brabant. ,,Het ging dienst doen als een soort wachthuisje, je kon er heerlijk in zitten. En we deden zelfs tikkertje op, in en rond de Gouden Koets".

Een paar weken later ging het mis toen Priele achter de bank bleef hangen en zo per ongeluk het gouden koordje losrukte. ,,Ik had de Gouden Koets beschadigd, ik schrok me rot." Uit angst voor ontslag besloten de mannen te zwijgen. Priele nam het koordje mee naar huis en bewaarde het al die tijd in een potje.

Nu zijn twee voormalige collega's al lang zijn overleden en hijzelf de tachtig is gepasseerd, vindt hij het tijd om schoon schip te maken. In de brief aan koning Willem-Alexander biedt Priele zijn oprechte excuses aan voor zijn jeugdige baldadigheid en de daaropvolgende diefstal. Hij vraag de koning of hij het koord nog terug wil hebben. Zo niet, dan wil Priele het schenken aan het nationaal brandweermuseum.