Veel suikers in 'gezonde' producten

Tenenkrommend vindt Foodwatch-directeur Hilde Anna de Vries bijvoorbeeld multivitaminedrankjes, waarin bijna net zo veel suiker zit als in cola. „De indruk wordt gewekt dat het om verantwoord drinken gaat. ’Drank met vruchtensappen en bronwater’ staat er op de verpakking. In werkelijkheid zit er maar twaalf procent vruchtensap in en is zo’n pakje verder opgeleukt met synthetische vitamines.”

De consumentenorganisatie maakt vandaag dan ook de nominaties bekend voor het vijfde Gouden Windei: een jaarlijkse verkiezing voor het meest misleidende product.

Niet ieder bedrijf gaat ethisch om met de laatste voedingstrends, bevestigt Fred Brouns, hoogleraar Innovatie en gezonde voeding aan de Universiteit Maastricht. „Voor sommige fabrikanten is winst het enige dat telt. Ze zetten op hun verpakking bijvoorbeeld dat er minder suiker in hun product zit. Dat klopt dan ook wel, maar ze vertellen er niet bij dat ze het zoet hebben vervangen door vet.”

Gat

Misleidend wil de bekende voedingswetenschapper het niet noemen, omdat de etiketten juridisch kloppen. „Het is een gat in de wetgeving. Fabrikanten zeggen dat consumenten de achterkant van een product maar beter moeten lezen. De meerderheid snapt echter niets van wat daar staat. Die zien in kleine lettertjes iets over kilojoules en microgrammen staan en haken af.”

