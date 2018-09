Burn-out dreigt voor steeds meer jongeren

Dit blijkt uit onderzoek van Annemieke Ruggenberg en Lotte Stegeman, schrijvers van het boek 'Stop met stressen', in samenwerking met jongerenkrant SevenDays en het jongerenpanel van EenVandaag. Aan het onderzoek deden zo'n 2000 jongeren mee in de leeftijd van 12 tot 24 jaar.

Een op de zes ondervraagden ervaart minstens een keer per week stress over bijvoorbeeld school of studie. Een derde kampt hier zelfs dagelijks mee. ,,Soms wordt de stress zo hoog dat die jongeren met een burn-out komen te zitten", zegt Annemieke Ruggenberg in het AD.

Sociale media

Daarnaast ervaren jongeren stress door te hoge verwachtingen. Ruim 75% klaagt over prestatiedruk, opgelegd door ouders en de omgeving. Carol van Velzen, klinisch psycholoog bij het Burn-out programma van het Universitair Medisch Centrum in Groningen, zegt dat sociale media hierin een rol spelen.

,,Als je een keer niet mee gaat stappen, zie je nog dezelfde avond online foto's voorbijkomen waaruit blijkt hoe stom het is dat je dat allemaal moet missen. Zo ontstaat voor jongeren het beeld dat ze altijd, overal en aan alles mee moeten doen. Het is niet vol te houden. Je pleegt roofbouw op je lichaam als je te weinig rustmomenten inbouwt."