’Ik durf er gewoon niet over te praten’ Verwarde Houari B. stak moeder (79) dood: dacht dat zij hem wilde betoveren

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Houari B. (midden) met zijn advocaat Mohamed Baadoudi. Op de achtergrond de officier van justitie. Ⓒ Illustratie Petra Urban

Schiphol - Hij was ervan overtuigd dat zijn moeder hem wilde vergiftigen. Of betoveren. In zijn psychotische brein werden alle goede bedoelingen van de 79-jarige Fatima anders uitgelegd. In de vroege ochtend van 17 september 2021 besloot Houari B. (48) met vijf messteken tussen haar schouderbladen een einde aan het leven van zijn moeder te maken.