Speciale school vreest verslaafde buren

Het bestuur van de instelling voor speciaal voortgezet onderwijs luidde daarop de noodklok en bracht donderdag een onderzoeksrapport naar buiten waaruit blijkt dat het contact tussen de twee kwetsbare groepen tot ernstige schade kan leiden bij zowel de scholieren als de verslaafden.

Verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg liet donderdag via zijn woordvoerster weten aandacht en begrip te hebben voor de zorgen, maar hij ziet geen andere mogelijkheid dan de opvang op de geplande locatie te vestigen. „De wethouder heeft de gemeenteraad laten weten erop te vertrouwen dat beide partijen met de juiste maatregelen als goede buren naast elkaar kunnen leven.”

Op verzoek van de gemeente werkt het Leger des Heils aan huisregels die ervoor moeten zorgen dat de scholieren zo min mogelijk worden geconfronteerd met de 24 bewoners van de opvang. Zo komen de twee groepen niet gelijktijdig buiten en gebruiken ze een ander looppad op het terrein.

De woonvoorziening opent op 24 september de deuren. Eerder stond de opening gepland voor 24 juli, maar dat werd uitgesteld in afwachting van een onderzoek in opdracht van het Leger des Heils en Altra naar de risico's. De onderzoekers concluderen dat het niet verantwoord is de opvang te vestigen naast de speciale school. Ondanks het treffen van een groot aantal maatregelen zou het risico op onder meer angst onder leerlingen en geweld tussen beide groepen groot blijven. Altra kijkt naar mogelijke vervolgstappen.