Terug naar de hel

Op de Ginkelse Heide bij Ede ligt zo’n enorm stuk historie. Weliswaar kort en hevig, maar met grote gevolgen. Op 18 september 1944 landden daar 2000 para’s. Zij hadden de opdracht op te trekken naar de bruggen over de Rijn om die veilig te stellen voor grondtroepen die de rest van Nederland zouden bevrijden en door moesten stoten naar de Noord-Duitse vlakten.

Sfeer proeven

In een poging een beetje de sfeer te proeven, wandelen we een route die is uitgezet door prof. dr. Arthur van Essen. Hij beschrijft de gebeurtenissen langs allerlei monumentale punten die verwijzen naar de slag die uiteindelijk tot gevolg had dat nog eens vele duizenden mensen onnodig de dood vonden.

We beginnen bij ’Juffouw Tok’. Tegenwoordig een drukbezocht familierestaurant, maar ten tijde van de luchtlanding in september 1944 hoofdkwartier van een Duits wachtbataljon. Het was in allerijl vanuit Amersfoort naar de Ginkelse Heide gestuurd om de strijd aan te gaan met een groep voornamelijk Schotse para’s die de dag ervoor waren geland om de heide vrij te houden als droppingsterrein.

Zware Wapens

De Duitse commandant van de afdeling Zware Wapens lag in de middag van maandag 18 september 1944 even te slapen op de biljarttafel van het indertijd nog Herberg Zuid-Ginkel geheten restaurant, toen de dag daarvoor gelande para’s ineens voor de ramen stonden. Hij kon samen met zijn adjudant maar net ontkomen door de achterdeur van de herberg. De Duitsers die met geschut en mortieren gelegerd waren in het open veld ten oosten van ’Juffrouw Tok’, namen daarop de herberg onder vuur.

Later die dag schoten de Duitsers vanonder de bomen langs het fietspad tegenover het restaurant op de massaal op de Ginkelse Heide landende Engelse en Poolse parachutisten. Vele jonge mannen sneuvelden al voordat ze de grond hadden bereikt… Hel op aarde dus en dat is als je bijna zeventig jaar later over de stille, verlaten heide uitkijkt haast niet voor te stellen.

Werkkamp

Schuin tegenover de voormalige herberg, bij de schaapskooi, zien we het Airborne-monument, met bovenop het gevleugelde paard Pegasus, waarnaar de twee ontsnappingspogingen die de verslagen para’s later in het jaar ondernamen naar het bevrijde deel van Nederland werden genoemd. Verderop passeren we de parkeerplaats ’t Wijde Veld. Hier lag het gelijknamige, voormalige werkkamp waar jonge mannen in het kader van de werkloosheidbestrijding te werk werden gesteld.

De Schotse para’s die de heide vrij moesten houden voor de grote landing, werden door de toenmalige bewoners, Zeeuwse evacués, met open armen ontvangen. Ze hadden al een loopgraaf gegraven waarin een peloton Britten zich kon nestelen. Tot in de middag van de volgende dag woedde er hevige strijd om dit strategische punt.

Tunnel

Ook om de tunnels onder de A12, die toen in aanleg was, is hevig gevochten. Als u voor de tweede keer door zo’n tunnel onder de snelweg bent gegaan, vindt u al snel aan uw linkerhand een rij dikke beuken waarin sergeant Keith ’Tex’ Banwell in 1962 zijn naam en eenheid, in de vorm van een nog steeds goed herkenbare A, kerfde.

Hij was één van de para’s die het helse Duitse vuur wel overleefde. Tex was een legendarische ijzervreter, wiens leven leest als een thriller van Alistair MacLean. Hij werd geboren in Newport, Essex, en verhuisde als peuter naar Australië. Op zijn negentiende nam hij dienst bij het Britse leger. Banwell diende vervolgens in India, Palestina en Egypte. Na het uitbreken van de oorlog vocht hij tegen de Duitsers in Noord-Afrika. Hij werd in ’42 gevangen genomen bij Tobroek, maar wist met een gestolen Duitse vrachtwagen te ontsnappen. Bij een actie op Kreta werd hij opnieuw gevangen genomen.

Dubbelganger

Ondanks de bewaking van o.a. Max Schmeling, voormalig wereldkampioen boksen, wist hij weer de benen te nemen. Nu met een landingsvaartuig. Omdat hij erg leek op generaal Montgomery werd hij, nadat hij zich weer bij zijn eenheid had aangesloten, drie maanden als zijn dubbelganger in Noord-Afrika rondgereden om zo de Duitse spionagedienst in verwarring te brengen.

Maar Tex wilde actie. Hij werd overgeplaatst naar een parabataljon en landde als sergeant op de Ginkelse Heide. Hij raakte gewond, werd gevangen genomen, maar wist onderweg naar een krijgsgevangenkamp, vanuit een trein, met twee anderen te ontsnappen.

Het trio maakte contact met het Nederlandse verzet, dat hij vervolgens ging instrueren hoe men de nieuwste Britse wapens moest gebruiken. Hij was betrokken bij verschillende overvallen van het verzet op de Duitsers, waaronder de aanslag bij Putten, waarvoor zeven Puttenaren standrechterlijk werden geëxecuteerd en 589 mannen uit het Veluwse dorp werden gedeporteerd naar een concentratiekamp. Slechts 44 van hen keerden na de oorlog terug…

Vuurpeloton

Banwell werd eind januari 1945 weer gevangen genomen. Hij werd overgebracht naar Berlijn, waar hij dagenlang werd verhoord en gemarteld door de Gestapo over zijn connecties met het Nederlandse verzet. Ondanks dat hij ook nog eens twee keer voor een vuurpeloton werd gezet, liet Tex geen woord los. Vervolgens werd hij naar Auschwitz gedeporteerd, maar zelfs daar kregen de Duitsers hem niet klein. Tachtig jaar oud overleed hij in 1999, waarna zijn as werd bijgezet op de erebegraafplaats in Oosterbeek.

Indrukwekkend om daar eens rond te lopen. Neem uw kind of kleinkind mee en ga ook langs bij het Oorlogsmuseum dat zich eveneens in Oosterbeek bevindt. Want de jeugd heeft de toekomst, maar kennen ze ook hun geschiedenis…?

Route Arthur van Essen

De route van prof. dr. Arthur van Essen is een indrukwekkende manier het voormalige slagveld op de Ginkelse Heide te verkennen. Op onderstaande website vindt u de route (11 km) en de uitgebreide beschrijving van die vreselijke 17 en 18 september 1944.

http://www.tweevoeter.nl/wandelroutes/ede_ginkelsche_heide.php

Luisterkeien

De Liberation Route laat u beleven wat zich in 1944 en 1945 afspeelde rondom Arnhem, Nijmegen en op de Veluwe. Op 49 locaties in de wijde omgeving liggen veldkeien, de zogenoemde luisterplekken.

Op iedere luisterplek is een hoorspel over de indrukwekkende belevenissen van één of meerdere personen in de jaren 1944-1945.

Tegenover ’Juffrouw Tok’ is zo’n luisterplek (L55).

De Liberation Route volgt het pad dat de geallieerden bewandelden tijdens de bevrijding van Europa. De route begint bij Normandië en loopt via Nijmegen, Arnhem en de Zuid-Veluwe richting Berlijn.

www.liberationroute.com