Tientallen doden door cycloon in India

Voor de kust bij Mumbai is de marine een schip in nood te hulp gekomen en heeft 177 opvarenden gered, maar het schip had 273 mensen aan boord en de rest is nog zoek. In totaal zijn er als gevolg van het noodweer 127 mensen als vermist opgegeven, meldden de Indiase autoriteiten.

Zwaarste cycloon

De neerslag en de storm met windsnelheden tot 185 kilometer per uur hebben veel overstromingen veroorzaakt in de deelstaat Gujarat. Ook is er veel stormschade aan panden. Zo’n 2400 dorpen kwamen zonder stroom te zitten en er zijn tienduizenden bomen ontworteld.

Coronapatiënten in ziekenhuizen aan de kust werden overgeplaatst, maar een van hen overleed omdat hij niet op tijd naar een ander ziekenhuis kon worden gebracht. De cycloon, die afzwakte nadat die maandag aan land was gekomen, was de zwaarste in zeker twintig jaar voor Gujarat.