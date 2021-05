Tientallen doden en vermisten door cycloon in India

Veel mensen stierven door het instorten van gebouwen en muren. De eerste twintig dodelijke slachtoffers vielen in het westen en zuiden van India al voordat de cycloon maandagavond aan land kwam in de westelijke deelstaat Gujarat. De cycloon ging gepaard met windstoten tot 185 kilometer per uur en hevige regenval.

Tauktae is volgens meteorologen de zwaarste cycloon die het westen van India in de afgelopen twintig jaar heeft bereikt. Kort voor de storm aan land kwam werden 200.000 mensen geëvacueerd. Zeker 16.500 huizen zijn verwoest en nog honderdduizenden Indiërs zitten woensdag zonder stroom.

De 65 vermiste mensen zaten op een schip dat zonk. Naar hen wordt nog gezocht. Er zijn 22 lichamen van opvarenden geborgen, maar ook zeshonderd mensen gered. Volgens een marinechef was de storm op zee zo zwaar dat de mensen niet bij de reddingsboeien konden komen. De mensen die al gered zijn, waren er slecht aan toe. „Ze zijn urenlang blootgesteld aan de ruwe zee.”

Zwaarste cycloon

De neerslag en de storm met windsnelheden tot 185 kilometer per uur hebben veel overstromingen veroorzaakt in Gujarat. Ook is er veel stormschade aan panden. Zo’n 2400 dorpen kwamen zonder stroom te zitten en er zijn tienduizenden bomen ontworteld.

Coronapatiënten in ziekenhuizen aan de kust werden overgeplaatst, maar een van hen overleed omdat hij niet op tijd naar een ander ziekenhuis kon worden gebracht.