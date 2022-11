Premium Het beste van De Telegraaf

Zijn medestanders smeken hem te wachten met die ’hele belangrijke mededeling’, maar Trump lijkt niet te stoppen

Door Peter Mijlemans Kopieer naar clipboard

Donald Trump staat onder druk om – voorlopig – af te zien van de aankondiging dat hij de nominatie van de Republikeinse partij wil. Het lijkt er niet op dat hij zijn plannen zal wijzigen. Ⓒ AP

Antwerpen - Doet hij het of doet hij het toch niet? Donald Trump maakte vorige week bekend dat hij dinsdag een „heel belangrijke aankondiging” zal maken. Algemeen wordt aangenomen dat hij zijn fans zal melden dat hij Republikeins presidentskandidaat wil worden. Medestanders van de ex-president smeken hem echter na de nederlagen van zijn favorieten in de midterms om de aankondiging op z’n minst uit te stellen. De timing is te slecht en alle seinen staan op rood. Trump lijkt er zich niet aan te storen. 15 november lijkt ook niet zomaar gekozen.