Parlement Hongkong neemt omstreden wet aan

Twee parlementariërs werden volgens lokale media door de politie uit het parlement verwijderd. Tegenstanders van de wet protesteerden op luide manier waarna de politie het parlement binnenging. Uiteindelijk werd de wet met slechts een tegenstem en 41 stemmen voor aangenomen.

Veel pro-democratische betogers en politici in Hongkong zien de nieuwe wet als de volgende stap van Peking om de grip op Hongkong te vergroten.

Mogelijk komt het donderdag ook tot grote demonstraties in de straten van Hongkong, tijdens de herdenking van het protest op het Tiananmenplein in Peking in 1989. Traditioneel wordt dat protest ieder jaar groots herdacht in Hongkong, maar de massale herdenkingen zijn verboden vanwege het coronavirus. Nu worden door de hele stad kaarsen aangestoken om het protest te herdenken.

In China is het verboden om het protest te herdenken. Daar is het taboe.