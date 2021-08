Dodental overstromingen Turkije loopt op tot ruim 60

In de provincie Kastamonu zijn zeker 52 mensen omgekomen door de overstromingen. Negen doden vielen in de provincie Sinop en één persoon kwam om het leven in Bartin.

De autoriteiten zijn nog steeds op zoek naar vermisten. Meer dan 2300 mensen zijn geëvacueerd uit het getroffen gebied, onder meer met de hulp van helikopters en boten.

De overstromingen, veroorzaakt door hevige regenval op dinsdag en woensdag, kwamen op het moment dat Turkije net hersteld was van flinke bosbranden in het zuiden. Daar is het kurkdroog en heet. Het vuur eiste zeker acht levens en verwoestte toeristische gebieden langs de kust.

De overvloedige regenval in het noorden leidde ook tot aardverschuivingen. Daardoor kwamen honderden dorpen zonder stroom te zitten. Veel wegen en bruggen zijn verwoest of zo ernstig beschadigd dat ze niet meer te gebruiken zijn.

Het gebied wordt vaker getroffen door overstromingen in de zomer na hevige regenval. Vorig jaar kwamen vijf mensen om het leven door noodweer.