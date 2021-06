Advocaten in afpersingszaak fruitbedrijf De Groot: ’De politie was aan het wildwest-rechercheren’

Premium Binnenland

Vloer Antwerpse drugsloods vervangen na verdwijning cokemadame

Er zijn meer aanwijzingen dat de in oktober 2019 verdwenen ’cokemakelaar’ Naima Jillal uit Amsterdam in een loods in Antwerpen is vermoord. De betonnen vloer van de loods die eerder door de politie werd doorzocht op sporen, blijkt kort na haar verdwijning te zijn vervangen.