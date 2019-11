Klopjacht op dader Haagse steekpartij, slachtoffers kenden elkaar niet

De slachtoffers zijn een 13-jarige jongen uit Den Haag, een 15-jarig meisje uit Alphen aan den Rijn en een 15-jarige meisje uit Leiderdorp. De tieners moesten voor behandeling naar het ziekenhuis, maar konden later weer naar huis.

Klopjacht

Met man en macht is de politie nog op zoek naar de man die met een mes de tieners te lijf zou zijn gegaan. ,,We zetten alle middelen die wij tot onze beschikking hebben – zowel zichtbaar als onzichtbaar – in om de verdachte van dit steekincident zo snel mogelijk te vinden”, aldus de Haagse politie.

Ondertussen tast de politie over de precieze toedracht nog in het duister. „Het motief van de verdachte is vooralsnog onduidelijk. Voor de politie staan alle scenario’s daarom nog open”.

Geen signalement

De politie heeft nog niet een nieuw signalement van de verdachte naar buiten gebracht. Rechercheurs zijn op zoek naar beelden van het incident en roepen getuigen op zich te melden. Voor de tieners die zijn neergestoken is slachtofferhulp geregeld. Ook andere mensen die getuige waren wordt slachtofferhulp aangeboden.

