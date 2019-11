Politie jaagt op dader steekincident Den Haag

Op de Grote Marktstraat stak de dader vrijdagavond zomaar op de tieners in en ging er daarna vandoor. Door Black Friday was het extra druk met koopjesjagers.

De drie slachtoffers werden in het ziekenhuis behandeld en konden aan het eind van de avond weer naar huis. De dader is spoorloos. Wel is een mes gevonden, zo hebben lokale fotografen naar eigen zeggen gezien.

Bekijk ook: Drie slachtoffers steekpartij Den Haag zijn minderjarig

Getuigen

Meerdere mensen hebben het incident van dichtbij meegemaakt. Eén van hen is de 16-jarige Emma Evers. „Ineens hoorden we sirenes. We wilden weten wat er aan de hand was, dus we liepen erheen. Er waren ambulances. Er werd lint geplaatst. De politie stuurde iedereen weg. Maar opeens begon iedereen te rennen. Uit het niets. Ik kon mijn moeder niet vinden, iedereen was in paniek.”

Een medewerker van de Bijenkorf vertelt aan De Telegraaf: „Het leek wel een soort op hol geslagen kudde die door de straat rende. Iedereen was bang. Er zijn ook mensen hier naar binnen gerend. Binnen een minuut hoorden we overal sirenes dus de politie heeft het snel opgepikt.”

Tips of beeldmateriaal? App naar onze whatsapp tiplijn. Klik op de link of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.