Gegevens toegangspassen Kamerleden op criminele site na hack bij IT-bedrijf

In een interne e-mail van het hoofd beveiliging aan onder andere Tweede Kamerleden en medewerkers staat dat door de hack persoonsgegeven zijn gelekt. „Er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook is er aangifte gedaan bij de politie. Op dit moment vindt er uitgebreid onderzoek plaats”, staat in het bericht.

De Volkskrant meldt dat ID-ware toegangssystemen aan zeker tientallen bedrijven en overheden levert, waaronder de Eerste en Tweede Kamer. Het bedrijf is eind september gehackt door een criminele groepering met de gijzelsoftware ALPHV/BlackCat, zo valt te lezen op hun site op het darkweb. Ook is een grote hoeveelheid data van ID-ware gestolen en online gezet. Onder meer de Politieacademie, ministeries van Justitie en Veiligheid, Defensie, Financiën en Binnenlandse Zaken zijn klant van ID-ware, maar ook ProRail, TNO en Alliander komen in de data voor.

Het gaat om persoonlijke gegevens - naam, geboortedatum, pasgegevens - van verschillende organisaties, waaronder houders van Rijkspassen. „De systemen van de Tweede Kamer zelf zijn niet geraakt of gehackt. Ook weten we dat de gelekte informatie niet voldoende is om een pas te maken die toegang geeft tot de gebouwen”, meldt het hoofd beveiliging van de Tweede Kamer.

Als gegevens van individuele Rijkspashouders gelekt zijn, worden zij hier later over geïnformeerd. Hij roept Kamerleden en medewerkers op goed op te letten op verdachte berichten, omdat het risico op phishing bestaat. Andere Rijkspashouders, waaronder parlementair journalisten, hebben nog geen waarschuwingsbericht gekregen. Volgens een woordvoerder van de Tweede Kamer volgt dat later mogelijk nog.