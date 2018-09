'Sparen van DE-zegels heeft iets gezelligs'

Het spaarprogramma van de thee- en koffieproducent bestaat al sinds 1924 en is het oudste, nog actieve spaarsysteem van Nederland. Ook anno 2014 wordt er in ons land nog flink geknipt en gespaard. „Het sparen gaat van generatie op generatie. Vooral van moeders op dochters. Het heeft iets gezelligs “, zegt woordvoerder Norbert Cappetti . „Het is een soort ritueel geworden om na de aankoop de waardepunten uit te knippen.” Volgens hem is het knippen en plakken van zegels iets „typisch Nederlands”.

De DE-waardepunten zijn populair in alle leeftijdsgroepen in alle lagen van de bevolking. „Jong en oud doen er aan mee”, zegt de woordvoerder. Wel zijn het vooral vrouwen buiten de Randstad die de zegels sparen. Ze sparen vooral voor koffiezetapparaten en serviesgoed: „Vooral de DE-mok is zeer populair”, weet Cappetti.

De punten zijn geld waard. Een bundeltje van 200 spaarpunten is goed voor 1 euro. Dat de waardezegels populair zijn, is ook te zien op internet. Op Marktplaats bijvoorbeeld worden zegels gevraagd en te koop aangeboden. Ook wordt gevraagd om DE-punten te ruilen tegen andere zegels.

De waardepunten zijn in te wisselen bij de winkels van Douwe Egberts. Op termijn sluit DE alle eigen winkels en cafés. De winkelketen Blokker neemt het assortiment van Douwe Egberts dan over. Vanaf medio volgend jaar kunnen mensen met hun DE-zegels terecht bij een van de 400 winkels van Blokker voor een artikel van Douwe Egberts. Blokker en DE zijn onlangs al een proef begonnen in vier winkels.