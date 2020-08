PVV: Niet knuffelen maar knuppelen

Het was een bijzonder moment in de ingelaste commissievergadering over de ongeregeldheden die Utrecht dagen in de greep hield, dinsdagavond laat. Toen het onderwerp opruiing ter sprake kwam, wierp Denk-raadslid Ismail el Abassi PVV-fractievoorzitter Henk van Deún de knuppel-uitspraak voor de voeten.

Consternatie in de raadszaal, de vergadering werd geschorst. Van Deún, die meteen ter verantwoording werd geroepen, liet weten dat de PVV niet achter geweld staat en dat alleen de staat geweld mag toepassen.

In een filmpje van YouTubekanaal Up! Network, gepost op 23 augustus, worden de PVV en Stadsbelang Utrecht om oplossingen gevraagd voor de rellen in Overvecht en Kanaleneiland. Nagtegaal zegt daarin: „Ik denk dat de tijd van thee drinken en knuffelen voorbij is. Geen tijd meer voor een knuffeltactiek, maar voor een knuppeltactiek. Die gasten moeten gewoon af en toe met een knuppel geslagen worden. Dit durven ze niet in hun eigen land Marokko.”

Met het knuppelverwijt schoor raadslid El Abassi tijdens de raadsvergadering de PVV en Stadsbelang Utrecht (SBU) overigens over één kam. Fractiemedewerker Kenneth de Boer eiste, gesouffleerd door SBU-fractievoorzitter Cees Bos thuis vanaf de bank, dat El Abassi zijn woorden zou terugnemen en excuses zou aanbieden.

Volgens Sjors Nagtegaal gaat het om selectieve politieke verontwaardiging. „Een ander woord voor knuppel is misschien de wapenstok. Weet niemand bij Denk dat de ME een wapenstok heeft?” Nagtegaal benadrukt niet voor eigenrichting te pleiten. „Het is zeker niet de bedoeling dat mensen zelf gaan knuppelen. Dan zijn ze bovendien strafbaar.”

Bos pleitte in het filmpje ook voor een stevige aanpak. „Keihard handhaven. Beboet ze kei- en keihard. En ouders moeten de regie pakken op hun eigen gezin. Maak er modelburgers van.”