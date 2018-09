Koningspaar ontvangt president Myanmar

De ontmoeting met het staatshoofd van het land dat voorheen bekend stond als Birma begint op maandag en wordt dinsdag voortgezet. Rutte zal met Sein spreken over de relaties tussen de beide landen en ook over de politieke en sociale hervormingen in Myanmar.

Oud-generaal Sein kwam in 2011 aan de macht. Sindsdien maakte het militaire regime dat met harde hand regeerde plek voor democratische hervormingen.