Hockeypedo kon gang gaan

,,Hij kwam bij ons binnen via een andere club in Den Haag. Het was een gewaardeerde trainer en aardige vent, anders hadden we hem allang bedankt", aldus Van Dusseldorp.

,,We gaan het voortaan anders doen. We gaan de leden voorstellen om nieuwe trainers te vragen om zowel een VOG als referenties." Dat is ook wat hockeybond KNHB aanbeveelt.

De 45-jarige Luigi C. wordt ervan verdacht jarenlang stiekem honderden meisjes en jonge vrouwen te hebben gefilmd terwijl zij zich omkleedden. Ook is bij hem thuis kinderporno gevonden.

HGC heeft één keer een klacht gekregen over C. Rond 2008 klaagde een moeder dat hij via Hyves contact zocht met haar dochter. Het bestuur had een gesprek met Luigi C., die vervolgens stopte op de profielensite. Daarna kwamen er geen nieuwe signalen over de man.

C. was naast jeugdtrainer ook actief als freelance sportjournalist voor onder meer het AD en Den Haag FM. Bij de omroep was hij jarenlang een van de vrijwilligers bij het radioprogramma Sportsignaal. Twee weken geleden maakte hij daar bekend niet meer inzetbaar te zijn als sportverslaggever, meldt de site van Den Haag FM.

Luigi C. is tevens actief als hobbyfotograaf van jonge Nederlandse modellen. Zijn account op Instagram staat vol met glamourfoto's van jeugdige vrouwen.