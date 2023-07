Glibberige vondst Douaniers signaleren ’vreemde borsten’: vrouw heeft bh gevuld met levende slangen

Shenzhen - Grote, misvormde en kronkelende borsten. Douaniers in de Chinese stad Shenzhen moesten even twee keer met hun ogen knipperen toen een vrouw met deze boezem langsliep nadat ze per boot in de stad arriveerde. Wat bleek? De smokkelaar had vijf levende slangen in haar bh.