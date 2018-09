Aandeel Apple opeens geliefd

Dat gebeurde onder andere na een rapport vol loftuiting van zakenbank Goldman Sachs. Zijn analisten noemden de productlancering 'impressive'.

Maar omdat het saffieren scherm ontbreekt - een dure verbetering die doorwerkt in de marges - voorziet Goldman Sachs wel een lagere winst per aandeel: $7,67 per aandeel, tegen $7,57 eerder.

'Sterkste aankondiging'

De bank is, vanwege de recordverkopen van de smartphone, vooral onder de indruk van de nieuwe iPhone6-varianten. “De iPhone-update is by far de aankondiging met de meeste impact'', aldus zijn analisten. Zij rekenen op 62 miljoen verkochte iPhones in het laatste kwartaal dit jaar. Voor 2015 zouden dat er 205 miljoen moeten zijn, dat is in lijn met eerdere verwachtingen. Deze smartphone zorgen voor de basisgroei, de Apple Watch wordt nog niet direct tot de grote verdieners gerekend.

Het aandeel zal binnen twaalf maanden naar $115 gaan, tegen een koers van $97,99 gisteren, tegen een verwachting van $107 per aandeel voor de introductie.

Meer verkopen

De analisten noemen Apple Pay en Apple Watch sterke toevoegingen, omdat de apparaten het platform van Apple zullen vergroten. Daarmee kan Apple op de langere termijn veel meer producten gaan verkopen, terwijl het nu sterk op iTunes als winkelplatform draait.

