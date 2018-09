Zoektocht naar vermiste Belg gestaakt

In totaal 60 politiemensen uit Nederland en België zochten in een bos in Schijf, op twee percelen in Schijf en bij een autosloperij op een industrieterrein in Roosendaal. De politie kreeg hulp van speurhonden, jachtopzichters en archeologen.

De bewoners van de huizen op de percelen in Schijf hebben volgens de politie niets te maken met de vermissing. Bij de autosloper werd vorige maand ook al gezocht in verband met de vondst van een vermoorde man in het Markkanaal in Terheijden. Volgens de politie is er geen verband tussen de beide zaken.

Eerder deze week was er in opsporingsprogramma's op televisie ook al aandacht voor de vermissing. Volgens een politiewoordvoerder was de zoektocht al gepland. De politie had concrete aanwijzingen om op de drie plekken te zoeken naar sporen die te maken hebben met de verdwijning. „De zoektocht heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd maar we gaan vol goede moed verder”, zei een politiewoordvoerder.

Volgens Belgische media leidde Leemans een dubbelleven als drugsdealer. Alles wijst erop dat hij is bestolen bij een mislukte drugsdeal en daarna is vermoord, aldus Het Laatste Nieuws.