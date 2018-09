Koerden vragen Kamer om hulp tegen ISIS

De terreurgroep Islamitische Staat bezet een groot deel van het noorden van Irak en ook een deel van Syrië. Minderheden zijn massaal op de vlucht geslagen. De Amerikaanse president Barack Obama wil met een internationale coalitie ISIS verslaan. Een Kamermeerderheid wil hier ook aan meedoen.

Volgens de Koerdische parlementariërs zijn er meer dan 2 miljoen interne ontheemden in hun regio. Wij kunnen ze niet meer voeden en onderbrengen, verklaarde Kamal Muslim Saeed. Hij is minister van Religieuze Zaken in de Koerdische regering. Hij vroeg om wapens, training en medicijnen.

Verder is het van belang dat de bescherming niet van al korte duur is, vertelde de christen Srood Salim Mattei Maqdasy. Vluchtelingen zijn volgens hem namelijk bang om terug te keren naar huis, ook als ISIS verdreven is. Hij pleitte voor beveiligde gebieden (safe havens) voor minderheden in de noordelijke regio en wapens voor minderheden om zichzelf te verdedigen.

Wapens

Voorzitter Yousif Mohammed Sadiq van het parlement van de Koerdische Autonome Regio benadrukte dat geleverde wapens in handen van het leger van de Koerden (de peshmerga's) zullen blijven. Nederland was eerder tegen het leveren van wapens aan rebellen in Syrië uit vrees dat die in verkeerde handen terecht zouden komen. De Koerden hebben volgens Sadiq alle soorten wapens nodig omdat ze alleen oud, Russisch materieel bezitten. Hij zei dat het Westen geen militairen hoeft te sturen.

VVD'er Han Ten Broeke verzekerde de gasten tijdens de hoorzitting, die op initiatief van de ChristenUnie was georganiseerd, dat de Nederlandse regering er alles aan zal doen om ze te helpen.