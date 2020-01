’Excuses van jongeren die rouwstoet Ede bekogelden’

De verstorende jongeren werden tijdens het incident toegesproken door uitvaartleider Hans van de Weerd die vooropliep. Hij kon zijn ogen niet geloven. De stoet kon daarna vuurwerkvrij de weg vervolgen, maar Van de Weerd gaf achteraf aan dat ’de rillingen’ nog over zijn rug liepen.

Van de Weerd zegt dat de politie een gesprek op gaat zetten tussen hem en de jongeren. ,,Ik hoop dat het daarmee kan worden afgesloten”, meldt hij aan de Gelderlander. Van enige excuses van de jongeren heeft hijzelf nog niets vernomen. En ook in de bewoordingen van de burgemeester dat het vuurwerk ‘niet doelbewust’ gegooid zou zijn, herkent hij zich niet. ,,Hij is er niet bij geweest, dat blijft natuurlijk lastig.’’

’Uitkijken wat je zegt’

De pijn en de schok is nog altijd groot bij de familie in rouw, zegt Van de Weerd. ,,Bij hen is nog steeds veel onbegrip. Ook daarom moet je als burgemeester uitkijken wat je zegt.’’

In Ede was het tijdens oud en nieuw vooral onrustig in de beruchte wijk Veldhuizen. Daar richtte een groep van tientallen jongeren, vermoedelijk in totaal ongeveer honderd man, op oudejaarsavond en nieuwjaarsochtend vernielingen aan en bekogelde de hulpdiensten met vuurwerk. Een hulpverlener liep daarbij brandwonden op.

Volgens burgemeester Verhulst staan de gebeurtenissen in Veldhuizen los van de bekogeling van de rouwstoet. De gemeente kondigt tevens aan in gesprek te willen met vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap in Ede, omdat veel van de betrokken jongeren die achtergrond hebben.

De jongeren hitsten elkaar mogelijk op via sociale media, schrijft de gemeente Ede in een evaluatie. „Er zijn signalen dat jongeren uit verschillende steden elkaar hebben uitgedaagd door met filmpjes op social media tegen elkaar op te bieden.”

