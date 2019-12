Jongen krijgt vergrootglas cadeau en steekt voortuin in brand

„We zagen dat hij en zijn twee broers naar buiten waren gelopen en met het vergrootglas gaatjes in wat papier aan het branden waren”, zo schrijft moeder Nissa-Lynn op Facebook. „Alles was onder controle totdat de jongens naar binnen kwamen rennen en vertelden dat de hoek van het gazon in de brand stond en de kerstverlichting aan het smelten was.”

Nissa-Lynn en haar man Justin renden naar buiten om daar te ontdekken dat het gras in de voortuin inmiddels zwart geworden was. „We raapten snel wat emmers bij elkaar, Justin zette de sproeiers aan en ik pakte wat lakens om ervoor te zorgen dat de brand niet over zou slaan naar de tuin van de buren.”

Ondanks dat het veel ernstiger had kunnen aflopen, ziet de Amerikaanse toch de lol er wel van in. „Wat een gezicht moet het zijn geweest: een groep mensen die als gekken in de rondte aan het rennen was terwijl ze in matchende pyjama’s probeerden een brand te blussen. (...) 2019, de kerst dat het gazon in de fik stond. Oh, koop trouwens nooit een vergrootglas voor je zoon.”