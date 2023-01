Opnieuw aanslagen op woningen, geen gewonden

Voor het Zuid-Hollandse Nootdorp, dat samen met Pijnacker een gemeente vormt, was het de tweede keer in iets meer dan een maand tijd dat een woonhuis doelwit was van een aanslag. Dat was op 6 december aan de President Kennedystraat, enkele tientallen meters verderop. Daarbij raakten twee woningen en een auto beschadigd maar raakte niemand gewond, net als dit weekend.

De laatste aanslag gebeurde op het Burgemeester Schölvinckplein. De woning was op last van burgemeester Björn Lugthart van Pijnacker-Nootdorp reeds gesloten, omdat er al rekening mee werd gehouden dat dit rijtjeshuis het eigenlijke doelwit was.

Ontruimd

Naastgelegen woningen werden zaterdagnacht vanwege van de veiligheid korte tijd ontruimd, laat de politie-eenheid Den Haag weten.

De politie was er in de nacht van zaterdag op zondag snel bij en kon op de snelweg een verdachte aanhouden, een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel. Zijn auto is in beslag genomen voor sporenonderzoek. Onderzocht wordt of er een verband is tussen beide explosies.

Mogelijk werd bij de actie op 6 december het verkeerde huis bezocht en kan de verdachte daar meer over vertellen. De politie zoekt ook getuigen.

Lees verder onder de foto.

Voor de aanslag in Nootdorp werd een verdachte aangehouden. Ⓒ District8

Brandbrief burgemeesters

In de hoofdstad was het zaterdagavond raak voor een portiekdeur van een woning in de Oude-IJsselstraat, in de Rivierenbuurt. De brand die daarna ontstond, kon snel worden geblust. Ook hier vielen geen slachtoffers te betreuren, en doet de politie onderzoek.

Huizen bestoken met explosieven is de laatste tijd schering en inslag. Burgemeesters maken zich zorgen over deze nieuwe trend voor criminelen die een appeltje met elkaar te schillen hebben. De afrekeningen lijken het vaakst voor te komen in de Randstad.

Vlak voor kerst schreven vijf burgemeesters uit Utrecht en omgeving een brandbrief naar minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. Ze vinden het onacceptabel dat door criminelen voor lief genomen wordt dat willekeurige omstanders het slachtoffer kunnen worden. Soms worden tieners voor de klussen ingeschakeld. De minister gaat met de burgemeesters in gesprek.

Bekijk ook: Zorgen om golf van aanslagen op huizen en panden

De handel in drugs leidt vaak tot onderlinge conflicten, en de regio Utrecht speelt hierin een belangrijke rol, als draaischijf in de cocaïnehandel. De brandbrief werd ondertekend door politie en Openbaar Ministerie in Midden-Nederland. Ondermijnende criminaliteit vormt sinds enkele jaren een groot probleem. Daarbij worden winsten uit de drugshandel via de bovenwereld wit gewassen.