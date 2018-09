Van der Laan ziet verband in liquidatiegolf

Van der Laan vertelde dat er tussen 2000 en 2013 gemiddeld negen liquidaties per jaar waren in de hoofdstad. „In 2013 waren dat er acht. En nu zitten we alweer op negen in 2014. En iets in mij zegt dat we dit jaar nog niet de laatste hebben meegemaakt.”

De laatste liquidatie deed zich vorige week woensdag voor in Amsterdam-Osdorp. In een auto op een parkeerplaats in Amsterdam-Osdorp werd de 26-jarige Amsterdammer Massod Amin Hosseini door zijn hoofd geschoten. Het slachtoffer werd op zijn beurt verdacht van betrokkenheid van een liquidatie in Zaandam.

De Amsterdamse gemeenteraad maakt zich grote zorgen over de liquidatiegolf, omdat de criminelen met steeds zwaardere automatische wapens worden omgebracht. Van der Laan erkent dat sinds de schietpartij in de Staatsliedenbuurt in 2012 de afrekeningen in het crimineel circuit zich verplaatsen van afgelegen haventerreinen naar woonwijken „waar iedereen loopt, waardoor burgers gevaar lopen”.