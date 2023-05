Celstraf voor vissers die lood in snoekbaarzen stoppen om lucratieve viswedstrijd te winnen

De beschuldigingen kwamen in september aan het licht toen de toernooidirecteur van Lake Erie Walleye Trail achterdochtig werd over de vis die was ingeleverd door Jacob Runyan (43) en Chase Cominsky (36). Hun vangst was aanzienlijk zwaarder dan bij typische snoekbaarzen het geval is.

Een menigte mensen in Gordon Park in Cleveland keek toe terwijl de directeur de gevangen zoetwatervis opensneed en de gewichten vond. Ook waren er snoekbaarsfilets in de dieren gestopt. Vijf snoekbaarzen bevatten loden gewichten en filets. De vis werd als bewijs in beslag genomen.

De vissers pleitten in maart schuldig aan bedrog en onwettig bezit van wilde dieren. Hun visvergunning werd voor drie jaar afgenomen. Ook hun boot raakten ze kwijt en ze moeten elk een boete van 2500 dollar betalen.

Hoog prijzengeld

De frauderende vissers zouden iets meer dan 28.000 dollar aan prijzengeld in ontvangst hebben genomen. De mannen zouden ook bij een eerder toernooi vals hebben gespeeld, maar volgens de autoriteiten is er onvoldoende bewijs om ze daarvoor te vervolgen.