Rutte wil niet met Forum voor Democratie regeren

Dinsdag citeerde Elsevier Weekblad berichten uit app-groepen van FvD. In het berichtenverkeer valt de obsessie met ras op. Zo suggereert Baudet dat zwarten het IQ van de Amerikaanse bevolking omlaag halen en blanken omhoog: „100 is het GEMIDDELDE. Dus blank 110, hispanic 90, african 75 oid.”

De politicus vraagt in de groep ook: „Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?”, waarop kandidaat-Kamerlid Gideon van Meijeren antwoordt: „Hell no.” De FvD-leider heeft de echtheid van de berichten niet ontkend. Baudet maakt zich vooral boos over de ’gespeelde verontwaardiging’ in de media.

VVD-leider Rutte werd woensdag bij televisieprogramma Op1 bevraagd over de jongste rel rond FvD. Per videoverbinding maakte de premier duidelijk dat samenwerking onmogelijk is geworden: „Landelijk zag ik het eigenlijk al niet meer gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes is het echt onmogelijk geworden om met hem in een kabinet te gaan zitten. Het is zo walgelijk, het gaat echt alle grenzen over. Homofoob, racistisch, het is echt verschrikkelijk.”