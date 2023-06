Premium Het beste van De Telegraaf

Verbijstering na supermarktgeweld: ’Bebloede dader liep rustig weg’

Door Lieke Jongbloed Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Den Haag - Grote verslagenheid in Den Haag nadat een 36-jarige supermarktmedewerkster dinsdagochtend midden in de winkel werd doodgestoken. Het drama speelde zich af rond 07.00 uur – net na openingstijd – in de Albert Heijn in het centrum, voor de ogen van haar collega’s, die ook net aan hun werkdag waren begonnen.