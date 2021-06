Geur van ’rotte eieren’ in omgeving na brand in eierverwerker Raalte

De brand woedde bij Bouwhuis Enthoven aan de Aakstraat in een drogerij en een technische ruimte van het bedrijf. In de drogerij worden eidooiers verwerkt tot poeder. De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven. Een woordvoerder zegt wel te verwachten dat het nablussen nog enige tijd in beslag zal nemen.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Ook zijn er geen verontrustende waardes gemeten in de vrijgekomen rook. Die trok richting een woonwijk, en bleef aardig hangen, aldus de woordvoerder. Vanwege de stank is nog wel even overwogen een NL-Alert uit te sturen, maar uiteindelijk besloot de brandweer dit toch niet te doen, aangezien het middenin de nacht was. „Die stank is vervelend, maar als je slaapt, heb je er toch geen last van. Als je middenin de nacht zo’n NL-Alert verstuurt, ga je meer ellende veroorzaken dan dat je ermee oplost”, zegt hij, ook wijzend op het feit dat er niets verontrustend is gemeten.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De ontstane schade is volgens de woordvoerder aanmerkelijk. „Er is enorm veel roet- en waterschade. De brand is beperkt gebleven tot de drogerij en technische ruimte, maar roet trekt overal in. Voor het bedrijf is het een drama.”