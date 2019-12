Hilarische voetbalfoto’s van keeper Boris Johnson

Johnson stevent met de verkiezingen af op een grote winst, niet omdat hij mateloos populair is geworden in zijn rol als premier, maar meer vanwege de zwakte van Jeremy Corbyn. Boven Labour pakken zich donkere wolken samen.

Tijdens een laatste tv-debat met Corbyn, live bij de BBC, vond een meerderheid van de stemmers Johnson het meest ’premier-achtig’. Zijn Brexit-standpunt kan bij 62% van de mensen op goedkeuring rekenen.

Voetbalwedstrijd meisjes

Veel tijd heeft Johnson niet om ervan te genieten. Hij werd zaterdag alweer verwacht op een voetbalveld in noordwest-Engeland. Plaats van bestemming: Cheadle Hulme, dat met 28.000 inwoners het Wembley-stadion voor ongeveer een kwart zou vullen.

Johnson spreekt de Engelse meisjes toe. Ⓒ AFP

De premier moest aanwezig zijn voor een meisjesvoetbalwedstrijd. Daarin mocht hij zich opmaken voor een rol tussen de palen. Lokale fotografen vonden het grappig om Johnson in de rol van pispaaltje te drukken getuige de onflatteuze shots die verschenen bij het Franse persbureau AFP.

Bijna een gevoelige misser... Ⓒ AFP

Johnson op z’n best

De ene keer krijgt Johnson de bal in zijn gezicht (zie hoofdfoto), daarna weet hij ternauwernood het leder uit zijn edele delen te weren. Getooid in een grijs jack en zwarte trainingsbroek weet de premier echter aardig wat ballen te keren.

Stijlvol met de rechterhand. Ⓒ AFP

Wat de uitslag van de wedstrijd die volgde is geworden, is niet bekend, maar Johnson zal de uitslag over precies vijf dagen, als de Britten naar de stembus gaan, belangrijker vinden.

Als een ware prof begroet de premier zijn fans. Ⓒ AFP