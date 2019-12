Grote overwinning voor Boris Johnson

Met zijn ruime overwinning kan Johnson aanblijven als premier en zijn Brexit-akkoord dat hij sloot met Brussel door het Lagerhuis krijgen. Het is een vurige wens van Johnson om zijn land voor het eind van januari uit de EU te loodsen. De grote zege laat zien dat veel Britten ook weg willen uit de unie. „Kiezers hebben massaal gekozen voor de Brexit-helderheid die de Conservatieven hun boden. En ze hebben het getalm rond Brexit van Labour keihard afgestraft”, aldus correspondent Joost van Mierlo.

Volgens Johnson heeft hij met deze uitslag een „krachtig mandaat” gekregen om de Brexit te realiseren.

Johnsons grootste concurrent, de Labour-partij van Jeremy Corbyn, lijdt een zwaar verlies. De partij is goed voor hooguit 203 zetels, een verlies van 59 zetels. De Brexit-partij van Nigel Farage haalt geen enkele plek. De overwinning van Johnson lijkt nog groter te worden dan de peilingen in de afgelopen weken lieten zien.

Woord van dank

Premier Johnson heeft na bekendmaking van de voor hem gunstige exit polls de kiezers bedankt. „Dank aan iedereen in ons geweldige land die heeft gestemd, die heeft meegeholpen, die zich kandidaat heeft gesteld”, schrijft hij op Twitter. „We leven in de beste democratie van de wereld.”

In een brief aan leden van de Conservatieve Partij zegt Johnson dat hij hoopt dat ze van de feestelijkheden genieten. „U heeft deze campagne mogelijk gemaakt. We hadden het niet zonder u kunnen doen.”

Oppositieleider Jeremy Corbyn wil de komende tijd aan het roer blijven staan bij Labour, als de partij een periode ingaat van reflectie. Maar hij zal de partij niet leiden bij de eerstvolgende verkiezingen. Dat zei Corbyn nadat bekend werd gemaakt dat hij zijn zetel voor het district Islington North mag behouden. Corbyn sprak van een „teleurstellende nacht.”

Theresa May

De Conservatieven winnen volgens de laatste prognose 46 zetels vergeleken met de verkiezingen in 2017 die door Johnsons voorganger Theresa May werden uitgeschreven. Die dacht destijds met een stembusgang de meerderheid in het Lagerhuis te kunnen uitbreiden. Ze kwam bedrogen uit en werd opgescheept met een minderheidskabinet. Haar Brexit-akkoord werd daarna drie keer weggestemd, waarna zij opstapte.

De stembureaus in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn donderdag om 23.00 uur Nederlandse tijd dichtgegaan. Gedurende de dag was er nauwelijks informatie over het verloop van de parlementsverkiezingen omdat Britse media daar als de stembureaus open zijn niet over mogen berichten.

De laatste peilingen gaven nog aan dat de Conservatieven van premier Boris Johnson afstevenden op een absolute meerderheid maar de partijleider toonde zich woensdag niet zeker van zijn zaak.

Reacties Den Haag

In Nederland reageren politici wisselend op de eerste prognose van de uitslag van de Britse parlementsverkiezingen. PVV-voorman Geert Wilders is enthousiast op de kolossale overwinning van Boris Johnson: „Vandaag Brexit, morgen Nexit.”

Een verkiezingsoverwinning voor de Britse premier Boris Johnson zou de afwikkeling van de Brexit helpen en dat is volgens Mark Rutte „goed nieuws”. Hij reageerde na afloop van de EU-top in Brussel kort nadat de eerste peilingen naar buiten waren gekomen.

D66-leider Rob Jetten gaf bij Pauw zijn eerste reactie: „Dat Johnson zo’n grote absolute meerderheid zou pakken, is wel een verrassing.”

