Politie in Almere pakt Belg op met openstaande celstraf van 8 jaar

ALMERE - De politie heeft vrijdagmiddag in Almere een 55-jarige man uit België aangehouden die in zijn thuisland veroordeeld is tot een celstraf van acht jaar voor een poging tot moord. De man werd in februari 2022 bij verstek veroordeeld nadat hij twee jaar eerder zijn partner en stiefdochter met een hamer op het hoofd had geslagen.