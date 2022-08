Duitsland onderschept lading illegale e-sigaretten uit Nederland

Het busje was maandag gecontroleerd langs de Autobahn bij Braunschweig in het midden van Duitsland. Achterin lagen kartonnen dozen met daarop „Aziatische karakters”, meldde de douane woensdag. In die dozen zaten pakken met de duizenden elektronische sigaretten. Op die verpakking stond productinformatie in het Duits, met allerlei spelfouten en valse productnummers. Daarom denkt de douane dat de e-sigaretten nagemaakt waren om in Duitsland te worden verkocht.