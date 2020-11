Bouterse: ’De geschiedenis zal mij vrijspreken’

Voor de krijgsraad in de rechtbank in Paramaribo las hij maandagochtend een verklaring voor, waarin hij aangaf dat er volgens hem door de krijgsraad niet aan waarheidsvinding is gedaan. „De geschiedenis zal ook mij vrijspreken van alle schuld aan het trieste, traumatische gebeuren van 8 december 1982.” Het was voor het eerst dat hij in de rechtbank inhoudelijk inging op de gebeurtenissen 38 jaar geleden.

Rond negen uur Surinaamse tijd arriveerde Bouterse met de verklaring onder zijn arm bij de rechtbank. Hij begon zijn verklaring met excuses dat hij de afgelopen dertien jaar nooit voor de krijgsraad is verschenen.

Daarna volgde een uitgebreid betoog waarom het onderzoeksstandpunt van de krijgsraad volgens hem niet deugde. „Het lijkt mij logisch dat voor een onbevooroordeelde, objectieve procesvoering het gerechtelijk vooronderzoek niet alleen had moeten worden gericht op mensen die al jaren voor aanvang van het proces als moordenaars zijn gebrandmerkt.”

Verklaring getuige

Een belangrijke bron voor de krijgsraad om Bouterse tot 20 jaar cel te veroordelen, zijn de verklaringen van vakbondsleider Fred Derby geweest. Hij was op 8 december 1982 aanwezig in Fort Zeelandia, waar vijftien politieke tegenstanders van het militaire regime werden doodgeschoten.

Derby werd niet geliquideerd. Hij overleed in 2001 in Paramaribo. Voor zijn dood legde hij een uitgebreide verklaring af over hetgeen er die nacht is gebeurd. Volgens hem was Bouterse destijds aanwezig in Fort Zeelandia.

De zaak wordt op 29 januari hervat.