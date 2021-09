Segers (CU): nieuwe verkiezingen niet langer uitsluiten

De formatie is ’gewoon ingewikkeld geworden’, stelt Segers vast. „We hebben een lezing gehad van mevrouw Kaag waarvan iedereen zich afvraagt: hoe zit dan die verhoudingen tussen de hoofdrolspelers? Er zijn blokkades die niet meer worden opgelost. Er lijkt niks logisch te zijn.”

Struikelblokken

Vorige week moest informateur Mariëtte Hamer melden dat de pogingen om tot een meerderheidskabinet te komen met VVD, D66 en CDA, aangevuld met PvdA of GL of met de CU op niets waren uitgelopen. Struikelblokken waren niet inhoudelijke verschillen, maar de persoonlijke verhoudingen. Het is nu aan de nieuwe informateur Johan Remkes om een minderheidskabinet te onderzoeken waarvan in elk geval VVD, D66 en waarschijnlijk het CDA deel uitmaken.

Hamer denkt dat Remkes snel knopen zal doorhakken. „Als je nog langer wacht, raakt iedereen in het putje.” Segers denkt dat Remkes snel tot conclusies zal komen. Zoals de informateur woensdag zelf zei: „Als dit de houding blijft, ben ik er snel klaar mee.”