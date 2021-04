Vaarwel avondklok, vaarwel rustige nachtstraatjes

Maar in de nacht van dinsdag 27 op woensdag 28 april van 22.00 uur tot 4.30 uur is er dus een laatste kans op een boete van 95 euro (104 euro inclusief administratiekosten) voor wie zonder geldige verklaring van zijn werkgever op straat is, of zonder aangelijnde hond de benen strekt.

Sinds 31 maart was er al een uurtje versoepeld; van 21.00 naar 22.00 uur. Even voor tienen wordt er in het centrum van Utrecht nog volop geracet, en als de klok tien uur slaat, is die stroom van fietsers niet ineens stilgevallen. Het blijkt een bonuskwartiertje, waarin hard doortrappend op coulance van de bekeurders gerekend wordt.

Ⓒ Eigen foto / John Maes

Feestgangers

Op de stoep van de Potterstraat overleggen Isa (24) en Dirk (26), leunend op het stuur van hun fiets. Ze komen van vrienden en overwegen naar een tweede feestje te gaan. De avondklok waren ze even vergeten – het is een feestdag, en het was gezellig.

„Iedereen heeft er wel een beetje de schijt aan”, verwijst Dirk naar de avondklok. Maar hij is bang dat het afschaffen ervan valse hoop biedt. Hij kijkt Isa aan, die geneeskunde studeert en co-schappen loopt. „De IC’s lopen weer vol.” De versoepelingen komen mogelijk te snel, zo vrezen ze allebei.

Spijt

Op de avondklok-site van de Rijksoverheid wordt het belang om besmettingen af te remmen dinsdagavond nog steeds onderstreept. ’Zodat de ziekenhuizen ruimte houden voor coronapatiënten en andere zorg zoveel mogelijk door kan gaan. Als we nu niets extra’s doen, dan kunnen we daar later spijt van krijgen.’

Ⓒ Eigen foto / John Maes

Wie op Koningsdag na tienen niet onderweg is naar een ’live-avondprogramma’ of iets in die contreien kan nog steeds een prent krijgen. In Utrecht was het overdag gezellig druk op straten en in parken, ’s avonds is het rustig op straat. Voertuigen van politie en boa laten zich zien, maar bijna iedereen is binnen, waar zo te horen nog een paar feestjes zijn. De straten zijn weer van de maaltijdbezorgers, op weg naar de feestvierenden die een bodempje willen leggen.