Khoulani zegt sorry, vindt ISIS toch terroristen

Khoulani zegt in een interview met dagblad Trouw: ,,In juni was ISIS nog een soort bevrijdingsleger. Het streed in Irak tegen het verschrikkelijke regime van premier Al-Maliki. Die strijd draag ik nog steeds een heel warm hart toe. Het omslagpunt kwam toen die gruwelvideo's naar buiten kwamen. Dat opjagen van de Yezidi's, de wandaden tegen burgers, het onthoofden van journalisten: daar sta ik echt niet achter. Ik heb helemaal niks met terreur."

'Een foutje'

Het PvdE-raadslid spreekt tegen dat ISIS ook juni jongstleden al dergelijk gedrag vertoonde: ,,De Islamitische Staat, zoals ze zich nu noemen, is iets anders dan ISIS destijds. Alleen de naam al: alsof je een kalifaat kunt uitroepen als je geen brede steun onder moslims hebt." Khoulani noemt zijn uitspraken op Facebook nu 'een foutje': ,,Iedereen kan wel eens een uitglijder maken."

Khoulani kondigt in het interview met Trouw verder aan dat hij uit het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs stapt.