Meer gronden om Nederlanderschap te ontnemen

Dat heeft minister Ivo Opstelten dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. De brief diende ter verheldering van het veelbesproken debat over de bestrijding van het opkomend jihadisme in Nederland vorige week. Oppositiepartijen waren boos op de minister omdat hij in hun ogen te vaag bleef in zijn antwoorden.

Als het aan Opstelten ligt, kan het Nederlanderschap ook worden ingetrokken bij deelname aan een internationaal of Europees gesignaleerde terroristische organisatie zonder dat er sprake is van een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling. „Dit kan aan de orde zijn als betrokkene reeds is uitgereisd en zich in het buitenland bevindt. In dat geval kan het gelet op de urgentie van een dreiging met het oog op de nationale veiligheid noodzakelijk zijn om het Nederlanderschap onmiddellijk in te trekken en daarbij betrokkene tot ongewenst vreemdeling te verklaren. Hij kan Nederland dan niet meer inreizen.”

De informatie die de grond vormt voor de intrekking van het Nederlanderschap, kan van verschillende bronnen komen, onder andere van de inlichtingendienst AIVD. De minister maakt uiteindelijk een afweging. Zijn besluit kan achteraf worden getoetst door de rechter.

Onder druk van de Tweede Kamer past Opstelten zijn plannen aan om reisgegevens te gebruiken. Hij wil nu een beter gebruik van de huidige mogelijkheden, namelijk door gericht op namen van jihadgangers te zoeken in de reeds beschikbare reisgegevens.

Verder schrijft hij dat er vijf officieren van justitie bij komen om de jihadgangers aan te pakken. Het speciale politieteam dat onderzoek doet naar de jihadgang, wordt uitgebreid van 10 naar 20 tot 25 banen, aldus Opstelten. Dat team werkt samen met regionale rechercheteams.