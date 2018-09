Geen alternatief voor Diemenaren die terug mogen

Hoeveel mensen er nu nog niet naar hun huis terug durven omdat ze het er nog te gevaarlijk vinden, was De Key op maandagochtend niet bekend. „Enkelen” brachten de nacht van zondag op maandag al wel in hun eigen woning door, hoeveel mensen er maandag weer teruggaan, moet in de loop van de dag duidelijk worden.

'Een strenge lijn'

Een andere zegsvrouw van De Key zei op Radio 1 dat de woningcorporatie „een strenge lijn” volgt en daarmee mensen wil helpen om hun leven weer normaal te maken. De woningbouwcorporatie heeft een team klaarstaan om de mensen te helpen hun emoties te verwerken. „Met het flatgebouw is niets aan de hand. Het is moeilijk om mensen ergens van te overtuigen als iemand iets niet gelooft, maar we proberen in gesprekken duidelijk te maken dat het veilig is”.

Explosie

Donderdag was er een explosie in het gebouw, waarbij twee mensen om het leven kwamen. Nog 48 woningen in het gebouw zijn naar verwachting tot eind van de week niet bewoonbaar en nog eens ruim 50 zijn langer onbewoonbaar verklaard.